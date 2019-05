Leo Alves



03/05/2019 | 15:18

A Gol anunciou na última quinta-feira (2) que vai começar a operar voos diretos para Lima, no Peru, no final deste ano. A partir do dia 19 de dezembro, a companhia vai realizar diariamente o trajeto, partindo do Aeroporto de Guarulhos (SP). O Boeing 737 Max 8 foi o modelo escolhido pela empresa para realizar as viagens, mas pode ser substituído pelo 737 NG.

Siga a cobertura de nossos repórteres por todo o mundo, diariamente, no Instagram @rotadeferias, com direito a belas fotos e stories curiosos.

A troca pode acontecer pois o modelo Max 8 está proibido de voar, por conta dos acidentes com as empresas Ethiopian Airlines (Etiópia) e Lion Air (Indonésia). Sendo assim, a expectativa da Gol é que a versão mais recente do 737 tenha sua autorização para voo regularizada até o fim de 2019.

Voos diretos para Lima: serviços

Apesar deste imbróglio envolvendo os aviões da Boeing, os clientes dos novos voos diretos para Lima terão à disposição serviço de bordo com refeições e bebidas gratuitas e a plataforma de conectividade e entretenimento com filmes, séries e TV ao vivo, sem custo adicional, além da internet a bordo.

Belezas peruanas

E por falar na capital do Peru, confira na galeria especial os destinos naturais mais bonitos do Peru.