Clipe romântico de Shawn Mendes, música inspiracional de Madonna e dueto entre Ludmilla e Jão. Confira os lançamentos da semana!

03/05/2019 | 15:10



Já podemos começar o esquenta para o fim de semana com os lançamentos musicais desta sexta-feira, dia 3! A começar pelo ídolo teen Shawn Mendes, que lançou o clipe da romântica If I Can't Have You. No vídeo, todo em preto e branco, o cantor, que se apresenta no Brasil em novembro, aparece de regata, tocando violão e em uma cama ao lado de uma mulher.

Quem também lançou música nova foi a rainha do Pop, Madonna. Depois da dançante Medellín, com Maluma, agora a cantora apostou em uma música um pouco mais lenta e com uma forte mensagem social em I Rise: o single é um tributo à comunidade LGBT+, que a apoiou desde o início da carreira. O novo disco de Madonna, Madame X, será lançado no dia 14 de junho, e contará com um dueto com Anitta! Quem está ansioso?

A danada Ludmilla se jogou na sofrência ao lado de Jão na música A Boba Fui Eu. A música fala sobre um romance enganador, e Lud falou um pouco mais sobre a faixa em um comunicado oficial:

- O Jão é um amigo querido e tê-lo comigo nesse momento tão especial foi um presente. A música foi inspirada em um relacionamento passado e foi escrita como uma forma de desabafar.

A música é o segundo single do novo DVD da cantora, Hello Mundo, gravado no Rio de Janeiro.

Kevinho e Gusttavo Lima se uniram na faixa Salvou Meu Dia. O clipe conta com a participação especial de Carlinhos Maia e do noivo, Lucas Guimarães.