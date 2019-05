CBF confirma amistosos preparatórios para a Copa América contra Catar e Honduras

03/05/2019 | 14:43



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou de forma oficial nesta sexta-feira os adversários e os estádios que receberão a seleção brasileira para os dois últimos amistosos de preparação antes do início da Copa América, que será realizada no País entre os dias 14 de junho a 7 de julho.

No dia 5 de junho, uma quarta-feira, às 21h30, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, a equipe nacional comandada pelo técnico Tite enfrentará pela primeira vez na história o Catar. Os adversários, convidados desta edição da Copa América, são os atuais campeões da Copa da Ásia e serão o país-sede da próxima Copa do Mundo, em 2022.

Quatro dias após o primeiro amistoso, no dia 9, o estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, receberá pela 12.ª vez um jogo da seleção brasileira. A partida será contra Honduras, às 16 horas. No último confronto contra os hondurenhos, em 2015, no mesmo local, teve vitória do Brasil por 1 a 0, com gol do atacante Roberto Firmino, hoje no Liverpool.

Será o sexto confronto entre Brasil e Honduras. O histórico de confrontos entre as equipes aponta três vitórias do Brasil, um empate e uma vitória dos hondurenhos - na Copa América de 2001, na Colômbia.

Cabeça de chave do Grupo A da Copa América, a seleção brasileira enfrentará Bolívia (14 de junho), no estádio do Morumbi, em São Paulo; Venezuela (18 de junho), na Arena Fonte Nova, em Salvador; e o Peru (22 de junho), na Arena Corinthians, também na capital paulista. Tite convocará 23 jogadores para os amistosos e para a competição continental no próximo dia 17, às 11 horas, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.