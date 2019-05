Tom Brady, marido de Gisele Bündchen, não se preocupa com as finanças

03/05/2019 | 14:50



Tom Brady é um dos jogadores de futebol americano mais bem sucedidos de todos os tempos, tendo ganhado seis Super Bowls ao longo da carreira. Porém, para a surpresa de todo mundo, ele não está nem entre os dez jogadores mais bem pagos da NFL, a liga do esporte. Durante visita ao programa de Jimmy Kimmel, na última quinta-feira, dia 2, o atleta disse que a 18ª posição não o incomoda.

- Vencer é a minha prioridade, revelou.

Em seguida, ele falou sobre a esposa, Gisele Bündchen, com quem está casado desde 2009.

- A minha esposa ganha muito dinheiro, falou, arrancando risadas tanto do apresentador como, também, do público presente.

Os dois estão juntos desde 2009 e têm dois filhos, Vivian e Benjamin. A estrela brasileira está na lista de modelos mais bem pagas do mundo desde 2004, e ocupou a primeira posição por muitos anos. Atualmente, ela está em quinto lugar.

- É um teto salarial, voltou a explicar sobre sua situação.

E continua:

- Você tem um limite de gastos. Quanto mais um cara [no time] ganha, menos há para os outros. Então, acho que, de um ponto de vista competitivo, eu gosto de ter um monte de jogadores bons ao meu redor, disse.

A estratégia do astro é esperta, levando em consideração todas as vitórias do New England Patriots, time em que joga, nos últimos anos. Além disso, não é como se ele ganhasse pouco, pois, de acordo com o TMZ, o jogador irá faturar em 2019 cerca de 15 milhões de dólares, o equivalente a quase 60 milhões de reais.

- Eu tenho tanta sorte de estar no mesmo lugar que tantos colegas de time incríveis. É um esforço coletivo. Eu jogo há um bom tempo, mas jamais podia ter imaginado tudo o que conquistei, nem em meus sonhos mais loucos. Mas, como um competidor, você se organiza e vai atrás da vitória de novo. Droga, eu quero vencer! O que tem de errado em vencer?, indagou, mostrando que todo seu sucesso não é à toa.

Questionado sobre aposentadoria, o jogador de 41 anos de idade disse que, no momento, não pensa na possibilidade.

- Eu tento dar o meu melhor todo o dia, tento ser o melhor colega de time e líder, e estar preparado fisicamente. Ninguém quer alguém que só está ocupando espaço.