Operação do Gaeco cumpre 50 mandados de prisão contra o PCC

03/05/2019 | 14:15



O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do MP (Ministério Público) de São Paulo, deflagrou na manhã desta sexta-feira (3), operação contra integrantes da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) na Capital e em outras regiões do Estado. Na chamada "Operação Jiboia", com apoio da Polícia Militar, foram cumpridos 50 mandados de prisão e 30 de busca e apreensão de veículos, dinheiro e armas.

Segundo o Gaeco, os principais alvos da ação são criminosos que assumiram funções de liderança da facção nas ruas, após a transferência da cúpula do PCC para presídios fora do Estado de São Paulo neste ano, cumprindo decisão judicial.

Os presos foram investigados ao longo dos últimos meses por exercerem diversas funções ligadas ao tráfico de drogas, como cadastramento de armas, recolhimento de valores para a organização, julgamentos informais nos chamados "tribunais do crime" e, ainda, funções de liderança na hierarquia do PCC.

Na região de Sorocaba, no interior paulista, 12 pessoas foram presas ainda no início da manhã. Os agentes apreenderam bens das quadrilhas avaliados em R$ 1 milhão, incluindo carros, celulares e R$ 870 mil em dinheiro. Outras oito prisões foram efetuadas na região de Ribeirão Preto, onde também foram apreendidos dinheiro e drogas. Na região de São José do Rio Preto, houve três prisões, mas as buscas continuam.