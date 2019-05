Kelly Clarkson passa por cirurgia de apendicite após Billboard Awards

03/05/2019 | 13:14



Kelly Clarkson apresentou o American Billboard Awards nesta quarta-feira, 1º, e até cantou sua nova música, Broken & Beatiful, mas poucas pessoas sabiam que a cantora estava lidando com a dor da apendicite o tempo todo. Horas após o evento, ela passou por uma cirurgia para remover o apêndice.

A informação foi confirmada pela cantora no Twitter. "Não vou mentir... Eu posso ou não ter me quebrado em lágrimas após o show devido à dor", disse.

"Mas obrigada a todas as pessoas incríveis. Eu voei para casa direto após o evento, acertei a cirurgia hoje de manhã e me sinto ótima agora. Adeus, apêndice", completou a cantora nesta quinta-feira, 2.

Kelly Clarkson fez duas performances musicais ao longo da noite de premiação da Billboard. Além de Broken & Beatiful, presente na trilha sonora do filme UglyDolls, ela cantou todas as músicas que fizeram sucesso no último ano, incluindo algumas antigas de Madonna e Mariah Carey.