Anitta desabafa: - Não saio de casa feliz e sorrindo todo dia

03/05/2019 | 13:10



Mesmo bem-sucedida e conhecida no mundo todo, Anitta desabafou em entrevista para a Vogue, que não está feliz o tempo todo. Primeiro, ela disse o seguinte:

- Eu não saio de casa feliz e sorrindo todo dia. Como artista e profissional praticamente tudo me deixa brava. Mas com criatividade, a gente sempre dá um jeitinho de comemorar no final de tudo, desabafa.

Além disso, ela já falou sobre a possibilidade de, algum dia, ter aparecido em uma festa com um look errado:

- Pago tanto mico, faço tanta coisa errada, que talvez já tenha ido com o look errado sim, mas não estou nem aí. A minha vida é feita de pequenas ocasiões que juntas viram uma grande coisa. Quando você aprende a curtir o hoje você aprende a comemorar as coisas, completou.