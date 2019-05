Gloria Maria diz que nunca revelará sua idade - nem em obituário: - Isso vai me acompanhar até a morte

03/05/2019 | 13:10



Gloria Maria sabe muito bem que a sua idade provoca um certo alvoroço entre o público. E em entrevista à colunista Patricia Kogut, do jornal O Globo, a jornalista confessou que pretende deixar as coisas assim:

- Eu viajo o tempo todo. Aonde vou, preciso mostrar minha identidade. Não tenho como esconder a idade. Todo mundo sabe, não existe mistério. Mas isso virou um folclore. Todos ficam intrigados porque tenho quase 40 anos de jornalismo. Três ou quatro gerações já me viram na TV. Então, pensam: 'Essa mulher tem 200 anos'. O que vou fazer? Quando falo, ninguém acredita. Então, melhor não falar. Não vou tirar a ilusão de um país inteiro. As pessoas querem viver disso, vamos deixar, né?

Gloria ainda afirmou que não quer a sua idade revelada nem em obituário:

- Isso vai me acompanhar até a morte. Nem quando morrer vou deixar falarem a minha idade, nem no 'Jornal Nacional'. Eu tenho uma regra: quando fizerem meu obituário no 'JN', a única coisa que não pode ter é a idade. Eu fiz todo mundo se comprometer comigo. Se, depois de morta, eles botarem a minha idade, puxo a perna de todo mundo.

A artista também admitiu que não pretende se aposentar tão cedo.

- Aposentadoria? Nem morta. Enquanto eu tiver pernas e uma bengalinha para me levar aonde eu quiser, estou dentro. Quando não quiser mais, a Globo me aposenta. E também acho que, quando a pessoa se aposenta, mentalmente começa a ficar velha. Eu não quero nem pensar nisso. Nunca passou pela minha cabeça.

A nova temporada do programa Globo Repórter, com o quadro especial das viagens de Gloria pelo mundo, não terá nada parecido com o episódio de 2016, na Jamaica. Na ocasião, a jornalista virou meme após aparecer fumando um cachimbo de maconha.

- Até hoje aquilo é um problema. Às vezes minhas filhas entram na internet e aparece a mamãe fumando um cachimbão. Elas me perguntam: 'O que é isso?'. Eu tenho que explicar que é um ritual. Explico, explico, mas um dia elas vão saber que aquele ritual é com maconha mesmo.

A apresentadora garantiu que não se envolve nas escolhas da equipe da atração.

- Eu não sugiro nada, não quero nada. Meu projeto é viver bem e não ter problema. Cada hora que chegam com uma coisa, uma reunião... Deus me livre. Com quase 40 anos de trabalho, você acha que vou querer isso? Claro que tenho que fazer as coisas que a TV Globo me pede. Mas eles já entenderam que eu sou literalmente a ovelha negra. Não tem como me convencer de uma coisa que eu não queira. Eu vou ficar num programa enlouquecida com audiência, sucesso, crítica? Não. Eu quero namorar, não quero perder tempo com isso. Desejo cuidar das minhas filhas, namorar, ser feliz.

E falando em namoro, Gloria assumiu que está em um relacionamento.

- Graças a Deus, né? Sem namoro, sem amor, a vida não tem sentido. Não (é recente). Quer dizer... Ah, não complica minha vida. Essa parte da minha vida não é pública. Eu casei e ninguém soube. Tem coisa que não interessa. Interessa a mim e a ele. As pessoas só ficaram sabendo porque, 20 anos depois da porcaria do casamento, eu encontrei a juíza numa festa. Sem saber que era segredo, ela me disse: 'Sou Maria Vitória, a juíza que te casou'. Ferrou minha vida, pronto. Casei e separei sem ninguém saber e, num minuto, acabou tudo.

Então, a jornalista encerra a entrevista com muito bom humor.

- As pessoas estão insuportáveis, se achando, se levando a sério. Eu, graças a Deus, não entro nessa. Quero viver. Quero continuar enganando a idade. Enganando, não. Brincando com a idade.