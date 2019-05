Luciana Gimenez rebate Val Marchiori: - Só falo com gente do meu nível

03/05/2019 | 13:10



Ao chegar a um desfile em São Paulo, Luciana Gimenez evitou falar sobre as críticas recentes que Val Marchiori fez à ela, sobre sua aparência e a qualidade de seu trabalho. Porém, não deixou de dar aquela cutucada:

- Eu só falo com gente do meu nível, disse, segundo informações do colunista Leo Dias.

Lembrando que Val recentemente chamou a ex-amiga de girafa e disse que ela poderia fazer melhor aquele programa, se referindo ao SuperPop, da RedeTV!. Val ainda disse que Luciana bloqueou ela de todas as redes sociais.

Aparentemente, a relação entre as duas deu uma estremecida após o ex da apresentadora assumir o namoro com Simone Abdelnur - e Val passou a ser uma das companhias mais frequentes do casal.