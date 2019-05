Após casamento em Las Vegas, Joe Jonas e Sophie Turner seguem para lua de mel em lugar mega exclusivo; saiba os detalhes!

03/05/2019 | 12:10



Joe Jonas e Sophie Turner se tornaram marido e mulher na última quinta-feira, dia 2, em um casamento diferentão em Las Vegas! E agora, fazendo como manda o figurino, os dois estão aproveitando a nova vida juntos em uma lua de mel bem exclusiva!

O site Page Six contou que os pombinhos estão hospedados no San Vicente Bungalows, em Hollywhood, um lugar que preza muito pela discrição e pela privacidade. Tanto que ele é o refúgio queridinho de celebridades como Taylor Swift, Lady Gaga e Leonardo DiCaprio, que frequentemente se hospedam por lá. De acordo com o que a publicação contou, a privacidade está sendo um ponto ótimo para o casal:

- Joe e Sophie escolheram começar a lua de mel em um lugar romântico, onde podem desfrutar de toda privacidade. Eles podem pedir o que quiserem para o seu bagalô, e não precisam se preocupar em serem vistos ou fotografados.

Mesmo os artistas se esforçando para se manterem longe dos olhos do público, a dificuldade de conseguir um flagra não é empecilho para afastar os paparazzi curiosos. A publicação contou que há vários deles dentro de carros no estacionamento da propriedade, esperando conseguir ver o que os recém-casados estão aprontando. Inclusive, segundo o site, alguns deles afirmaram até que já conseguiram ver Nick Jonas fazendo chek-in no local.

Deve ser dito também que, tirando a lua de mel, há alguns outros pontos que estão causando burburinho! O primeiro deles é o possível novo nome da atriz de Game of Thrones - que foi divulgado pelo TMZ por meio de uma foto de documento que valida o casamento. No registro, é possível ler a seguinte frase:

Sophie Belinda Turner de Nova York, nascida em 21 de fevereiro de 1996, que deseja usar o nome Sophie Belinda Jonas depois do casamento.

Já o segundo ponto que chamou a atenção foi uma publicação de Joe no Instagram, quando ele compartilhou duas fotos da nova senhora Jonas com a legenda Caramba!.

Ao que tudo indica, os dois farão outro casório! Será que conseguiremos acompanhá-los mais de perto? Estamos de olho!