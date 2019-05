Desfile do Ramalhão pentacampeão sofre mudanças na rota e horário

Dérek Bittencourt

03/05/2019 | 11:45



Jogadores, comissão técnica e diretoria do Santo André, que na quarta-feira conquistou o pentacampeonato da Série A-2 do Campeonato Paulista, desfilarão nesta sexta-feira em caminhão do Corpo de Bombeiros. Mas o itinerário e horário sofreram alterações.

Inicialmente marcado às 15h30, o desfile partirá às 16h da sede poliesportiva do clube, no Jaçatuba, com previsão de chegada no espelho d''água do Paço Municipal às 16h30, onde a delegação encontra o prefeito Paulo Serra (PSDB), este que se juntará aos pentacampeões após breve pausa para fotos.

De acordo com informações da Prefeitura, a comitiva seguirá trajeto pelo Centro de Santo André, com exibição da taça de campeão e muita festa.