Ibovespa sobe acima dos 96 mil pontos após abertura positiva em NY

03/05/2019 | 11:31



O Ibovespa, que já iniciou o dia com ganhos acima dos 96 mil pontos, passou a renovar máximas logo depois da abertura positiva do mercado acionário de Nova York, após dados fortes do mercado de trabalho norte-americano.

O relatório de emprego dos Estados Unidos, mostrando geração forte de vagas em março, atenuou um pouco a visão quanto a um esfriamento da economia local e do mundo.

O dado apontou para criação de vagas acima do esperado. Além disso, a taxa de desemprego no menor nível desde 1969. Contudo, o salário médio por hora nos EUA subiu menos: 0,22% em abril ante março e 3,2% na comparação anual, colocando um ponto de incerteza entre os investidores.

"Mesmo que o salário médio por hora tenha crescido menos, os dados do mercado de trabalho são uma boa notícia para a economia americana e também para o mundo, pois tira um pouco o temor quanto ao desaquecimento global", afirma Stefany Oliveira, analista da Toro Investimentos.

A visão é a de que a despeito desse desempenho das horas trabalhadas, o Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) deve manter o juro estável por enquanto. "Reforça essa ideia, sim", diz.

Enquanto o mercado de trabalho norte-americano mostra comportamento robusto, no Brasil o setor industrial segue fraco.

Nesta sexta-feira, ao divulgar a produção industrial de março, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) afirmou que a queda de 6,1% ante o terceiro mês de 2018 é a mais intensa desde maio de 2018. Na margem, caiu 1,3%. Conforme o IBGE, a produção industrial de março tem perfil disseminado de queda.

Dentre os destaques de baixa na B3, estão as ações PN do Itaú Unibanco, que cedem (-0,50%) após o resultado dentro do esperado do banco no primeiro trimestre. Além disso, ações ordinárias da Natura, empresa que apresentou queda em seu lucro, caem (-0,89%).

Em contrapartida, as ações da Via Varejo ON sobem quase 8,00% (8,21%) depois que a companhia convocou assembleia para votar o fim de regra que prejudica negociação do controle da empresa.

O Ibovespa, por sua vez, subia 0,61%, aos 96.107,78 pontos, às 11h22.