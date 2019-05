Reynaldo Gianecchini diz que é muito bom amar, mas que fica bem solteiro

03/05/2019 | 11:10



Depois de um ano sabático e cheio de viagens, Reynaldo Gianecchini está de volta à TV interpretando o playboy Régis em A Dona do Pedaço, próxima novela das nove da TV Globo. Durante a festa de lançamento da trama, que aconteceu na última quinta-feira, dia 2, no Copacabana Palace, o ator conversou com a imprensa sobre sua vida pessoal:

- É muito bom amar, mas eu não estou amando ninguém agora. Estou solteiro e há muito tempo. Fico bem solteiro, admitiu.

Gianecchini também comentou sobre a parceria que terá com Juliana Paes em cena, que o fez relembrar de sua estreia em Laços de Família. Ambos eram do mesmo núcleo e inciantes na televisão:

- Eu estou menos ansioso agora. Me cobro menos também. Quando a gente começa, quer ganhar o Oscar, mas agora só quero fazer meu trabalho bem feito.

Na trama, Régis vive às custas do cunhado Agno, personagem de Malvino Salvador. O playboy irá se unir à Josiane, personagem de Agatha Moreira, para articular um plano contra Maria da Paz, protagonista vivida por Juliana Paes. A jovem o apresenta para a própria mãe e arma o casamento entre eles:

- Ele é mau caráter, mas acho que isso muda ao longo da história. Vai acabar sendo influenciado pela Maria da Paz e tomar jeito. Ao contrário da personagem da Agatha, adiantou ele.

O visual do galã também está diferente. Ele sugeriu uma mudança nos cabelos para compor melhor seu novo personagem:

- Como ele é um playboy, vive na piscina, o cabelo está mais claro. Combinamos algo que aparentasse que ele está queimado de sol, finalizou.