Eliminação do De Férias com o Ex causa confusão entre os participantes

03/05/2019 | 11:10



A quarta temporada do De Férias com o Ex veio com tudo e tem causado. Na última quinta-feira, dia 2, por exemplo, quando foi ao ar o segundo episódio do reality show de casais da MTV, os barracos já começaram. Depois de Gabriel acabar falhando na hora H na inauguração da Suíte Master no primeiro episódio, agora foi a vez de as confusões surgirem por conta da saída de Cleber Zuffo, que foi o primeiro eliminado do programa.

Tudo aconteceu depois que Gui Leonel escolheu, sem saber, a ex de Cleber, Fabia Calazans, para entrar no programa. Com isso, o clima harmonioso na casa acabou. Para quem não lembra, no final do primeiro episódio Gui precisou escolher entre duas garotas para sair do mar, isso sem saber quem eram seus respectivos ex. Gui até tentou escolher alguma que não tivesse se relacionado com Cleber, deixando claro que não queria que ele saísse do programa, mas o plano não deu nada certo.

Ao mesmo tempo, Fabia, a escolhida para ir para a casa de azaração, não sabia que Cleber seria eliminado caso ela fosse escolhida por Gui. Por conta disso, ela acabou sofrendo rejeição dos outros participantes assim que entrou na casa, com exceção de Tati, que tentou fazer com que os barracos que rolaram entre eles fosse minimizado.

Depois disso eles até chegaram a fazer um jogo da verdade para tentar minimizar o mal-estar, mas o clima ficou bem tenso entre eles. No entanto, tudo o que as pessoas querem saber é: De quem é o próximo ex?