Patricia Poeta lamenta a morte de seu primo

03/05/2019 | 11:10



Patricia Poeta usou o Instagram nessa sexta-feira, dia 3, para lamentar a morte de seu primo, Paolo. Junto com um álbum de fotos, a apresentadora escreveu o seguinte texto:

Primo, meu Lolo, como gostava de te chamar: a despedida é dura, sofrida demais... confesso que não estava preparada. Acho que nunca estamos, né?! Mas quero que saiba o quanto amei você. Amei demais... seu jeito alegre, doce, puro. Descobri minha missão no trabalho e na vida com sua ajuda e sei que você sempre se orgulhou disso. Desde os nossos tempos de criança, ensinei e aprendi muito com você também.

Ela ainda continua:

Pra você, primo, não havia tempo ruim. Por maiores que fossem as dificuldades e os obstáculos que a vida pregava, cada minuto era vivido com leveza e alegria. Tem coisa mais linda do que essa?! Acho que não, né?! É nisso e nas boas lembranças ao seu lado que vou me apegar toda a vez que sentir o vazio da sua ausência e a danada da tristeza insistir em voltar. Muito obrigada por tudo. Te amo hoje e sempre.

Além disso, Patricia divulgou um vídeo de quando seu primo havia feito um depoimento emocionante para ela, da vez em que participou do Arquivo Confidencial, quadro do Domingão do Faustão. Junto com o registro, a apresentadora escreveu:

Adeus primo querido. Ele sempre sabia o que falar. No vídeo o depoimento que me fez chorar no Arquivo Confidencial.

Em 2017, ela havia dado uma entrevista para a Veja Rio, para falar sobre Paolo:

- Tenho um primo com um tipo de deficiência, o Paolo, e desde criança coloquei na cabeça a missão de levar alegria para ele. Todos os dias brincávamos de fazer um programa de TV infantil. Eu sou quem sou graças ao Paolo. Se estou na televisão entretendo as pessoas é por causa dele.