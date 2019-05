Kelly Clarkson passa por cirurgia emergencial

03/05/2019 | 11:10



Quem assistiu ao Billboard Music Awards 2019 na última quarta-feira, dia 01, se deparou com uma Kelly Clarkson que aparentava estar muito bem. Além de ser responsável por apresentar o evento, ela ainda fez todo mundo sair do chão ao cantar um medley de abertura e, de quebra, seu single Broken & Beautiful. Porém, as coisas não estavam tão tranquilas assim já que, segundo o Entertainment Tonight, a cantora passou por uma cirurgia emergencial de remoção de apêndice poucas horas após a premiação.

A publicação afirmou que Kelly estava tendo uma dolorosa crise de apendicite durante toda a semana e, dessa forma, não viu outra alternativa se não optar pela operação. No Twitter, ela atualizou todo mundo sobre seu estado de saúde.

Não vou mentir, eu chorei de dor após a cerimônia. Mas graças a todas as pessoas incríveis do hospital Cedars-Sinai eu voei para casa logo após o evento, tive a cirurgia esta manhã, e estou me sentindo incrível agora, escreveu, agradecendo à equipe da premiação, na noite da última quinta-feira, dia 2.