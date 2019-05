Da Redação



03/05/2019 | 10:18

No próximo domingo (5/5), o Atrium Shopping, em Santo André (SP), vai receber o Encontro de Carros Rebaixados. Programado para rolar das 8h às 14h, o evento será realizado no piso G1 e promete reunir uma série de veículos com a suspensão “raspando” no chão.

O encontro no Atrium Shopping é organizado pelo grupo “Na Maior Boa Moral”, criado em 2015, em Santo André. Seu fundador, Thiago Ramos, adepto do estilo há treze anos, atua no ramo da indústria automobilística e possui vasta experiência em rebaixar veículos.

Além do objetivo de reunir amantes da prática para a troca de informações e confraternização, a ação também é beneficente. Para participar, os donos de automóveis devem levar dois quilos de alimentos não-perecíveis, que serão destinados ao Banco de Alimentos da Prefeitura de Santo André.

Carros tunados

Na galeria, veja alguns carros modificados: