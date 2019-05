03/05/2019 | 10:10



Que surpresa! Blake Lively e o maridão, Ryan Reynolds, estão à espera do terceiro filho.

A atriz surpreendeu todo mundo ao aparecer com o barrigão de grávida e revelar a novidade durante a pré-estreia do filme Pokémon Detetive Pikachu, em Nova York, nos Estados Unidos.

A eterna Serena de Gossip Girl surgiu belíssima com um vestido amarelo bem acinturado no red carpet do evento. Ela e Ryan já são pais das garotinhas Inez e James.