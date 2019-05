Xuxa diz que paquitas fazem falta e Junno Andrade se declara para apresentadora: Nossas almas são casadas

03/05/2019 | 10:10



Xuxa Meneghel causou furor ao chegar no teatro Vanucci, na zona sul do Rio de Janeiro, na noite da última quinta-feira, dia 2, para prestigiar a estreia da nova peça de Junno Andrade - Um Casamento Feliz. O título da atração é perfeito para o casal, que trocou muitos beijos nos bastidores, comemorando o sucesso do espetáculo logo no primeiro dia. Em bate-papo com a imprensa, a rainha não economizou elogios ao companheiro: -Amei tudo: início, meio e fim, disse ao final, já abraçada com Junno.

O ator e músico não fez por menos e agradeceu o apoio da loira. Romântico, aproveitou para falar sobre o relacionamento: - Já vivemos assim, um casamento feliz. Nossas almas são casadas, disse.

As paquitas de Xuxa marcaram presença em peso na noite de espetáculo e a ocasião acabou se tornando uma sessão nostalgia. Xuxa combinou de fazer o passeio com várias paquitas e Adriana Bombom, que contou que elas tem uma conversa com grupo para marcar essas saídas. No clique, a eterna rainha dos baixinhos apareceu com Bianca Rinaldi, Andréa Veiga, Ana Paula Guimarães, Cátia Paganote, Roberta Cipriani, Tatiana Maranhão e Louise Wischermann.

Antes do início da peça, Xuxa conversou com a imprensa e falou um pouco sobre sua relação com as paquitas: -Eu queria fazer um filme juntando toda a paquitada, para ficarem todos impaquitados, brincou. Em seguida, falou sério sobre a importância das meninas em sua vida: Elas fazem falta. Você não tem ideia de como é bom, a gente fica bem, a energia quando a gente se junta dura um tempo, a gente fica comentando sobre isso. Ao final do espetáculo, a rainha ainda brincou com os jornalistas, falando que tinha levado um lanche vegano na bolsa.

Sérgio Mallandro também prestigiou Junno Andrade no teatro. Além dele, também estavam na plateia Françoise Forton, Bruno Cabrerizo e o cantor Jorge Vercillo.

Nas redes sociais, Junno Andrade agradeceu o carinho do público na noite de estreia: Casa cheia, cadeiras esgotadas, muitas risadas, uma plateia recheada de pessoas maravilhosas: Um dia pra guardar pra sempre! Obrigado Rio de Janeiro pelo carinho, escreveu o ator. A peça Um Casamento Feliz está em cartaz no Teatro Vanucci, no Shopping Gávea, no Rio de Janeiro. Além de Junno , a comédia conta com Renato Rabelo, Fábio Villa Verde, Marcos Wainberg e Regiane Cesnique.