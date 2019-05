Juliana Paes descarta ser mãe novamente

03/05/2019 | 10:10



Juliana Paes roubou a cena durante a festa de lançamento de A Dona do Pedaço, próxima novela das nove de Walcyr Carrasco que irá substituir O Sétimo Guardião na Globo. O evento aconteceu na noite da última quinta-feira, dia 2, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. A atriz, que interpretará a protagonista Maria da Paz, foi uma das últimas convidadas a descer para o salão do hotel e com um vestido justo chamou atenção pela aparência mais magra.

- Já estou encarando um prato de feijão e arroz, comendo um pouco mais para voltar ao meu corpo normal, brincou ela, que já havia falado que emagreceu durante as gravações da trama que aconteceram no sul do país, por conta da saudade dos filhos.

Só que apesar de todo o amor pelas crianças, a beldade avisou que não pensa em aumentar a família:

- É muita responsabilidade, parei só com meus dois meninos, a não ser que alguém coloque uma menina em uma cestinha na porta da minha casa.

Para a noite de celebração, atriz já exibia o mesmo visual que aparecerá na segunda fase da novela, com os cabelos levemente acobreados:

- O processo foi longo, fiquei horas cuidando dos filhos ontem para chegar nesse resultado. O público verá quando a vida da Maria mudar, explicou.