03/05/2019 | 09:28



<EM>A Polícia Civil prendeu ontem Geraldo de Oliveira Santos, 41 anos, suspeito de ter fornecido o revólver calibre 38 usado no massacre na EE Raul Brasil, em Suzano, que terminou com a morte de dez pessoas, incluindo os dois atiradores, no dia 13 de março. Antes, três suspeitos já haviam sido presa por negociar a arma e munições com os responsáveis pelo ataque.

<EM>Sem passagem anterior pela polícia, Santos foi preso em Suzano e teria usado um intermediário para vender o revólver a um dos atiradores. A estimativa é a de que a dupla tenha gastado cerca de R$ 7.000 na compra de 16 itens usados na chacina.

<EM><TL>(do Estadão Conteúdo)