Avaliação da alfabetização será por amostragem no 2º ano

03/05/2019 | 09:22



<EM>Depois de mais de um mês de incertezas, o MEC (Ministério da Educação) finalmente anunciou ontem que a avaliação da alfabetização das crianças será feita por amostragem. A prova havia sido cancelada pela gestão do ex-ministro Ricardo Vélez Rodríguez. Ontem, o titular da pasta, Abraham Weintraub, disse que o exame é “importante” e será analisada a aprendizagem de alunos do 2º ano do ensino fundamental, de 7 anos. A avaliação até então era feita com crianças do 3º ano.

<EM>As mudanças farão com que os resultados não possam ser comparáveis aos dos exames feitos pelo MEC nos anos de 2013, 2014 e 2016. Ou seja, não será possível saber se as crianças melhoraram ou pioraram seu desempenho ao longo dos anos.

<EM>A ideia de fazer a prova no 2º ano já era do governo anterior, de Michel Temer (MDB), mas a intenção era que todas as crianças participassem da prova. Isso porque a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), aprovada em 2017, estipula que os alunos devem estar alfabetizadas justamente ao fim dos primeiros dois anos do fundamental. Apesar de haver grupos no MEC que criticam a BNCC, a portaria sobre a avaliação diz que ela seguirá o documento. E indica os objetivos de aprendizagem para cada ano escolar. <TL>(do Estadão Conteúdo)