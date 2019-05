03/05/2019 | 08:33



O Ministério da Educação publicou no Diário Oficial da União (DOU) as regras para o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e do Programa de Financiamento Estudantil (P-Fies) referente ao segundo semestre de 2019.

De acordo com a portaria, os agentes financeiros interessados em participar do programa devem se manifestar no endereço eletrônico http://fiesoferta.mec.gov.br/ nos dias 6 e 7 de maio. Para as mantenedoras de instituições de ensino superior que quiserem concorrer no processo seletivo, o prazo para a assinatura do termo de participação será no período de 9 a 17 de maio.