Incêndio em apartamento da Capital deixa homem com 90% do corpo queimado

03/05/2019



Atualizada às 9h33

Um incêndio causado por obra da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), em apartamento da região da Sé, na Capital, deixou um homem com 90% do corpo queimado, na madrugada desta quinta-feira (2). De acordo com o corpo de bombeiros, a rede de gás do prédio, localizado na rua das Carmelitas, foi atingida por vazamento da obra, sendo que seis válvulas de fornecimento de gás se romperam. O proprietário da residência está internado no Hospital das Clínicas.

De acordo com os vizinhos, o apartamento, que fica no 7º andar, explodiu por volta das 3h, quando foi feito chamado de emergência à Comgás (Companhia de Gás de São Paulo). Os moradores do entorno tiveram de deixar suas casas durante a madrugada, já que a área está isolada pois ainda há concentração de gás na rede de bueiros.

Segundo os oficiais, por volta das 6h55 da manhã desta sexta-feira (3), 12 viaturas e 40 bombeiros ainda trabalhavam para conter o incêndio. A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) bloqueou as ruas do Carmo, Alcides Bezerra, Euclídes Francisco de Alvarenga, Tabatinguera e a das Carmelitas para evitar que a população inale a substância e coibir risco de que novas explosões aconteçam perto de pessoas. As vias seguiam interditadas até a atualização desta reportagem.

Por meio de nota, a Comgás informou à reportagem que as causas do dano e a possível correlação com o acidente ocorrido ainda estão sendo apuradas. A equipe da Companhia permanece no local fazendo os reparos na rede.

A Sabesp disse que, durante os serviços noturnos de troca de rede de água na rua Tabatinguera, a obra acabou atingindo a rede de gás. Por meio de nota, a autarquia informou ao Diário que "imediatamente a equipe acionou a Comgás para o fechamento (da rede de gás)" e que "a Sabesp lamenta pelo acidente e vai colaborar com a apuração do caso assim como na prestação de assistência às vítimas."