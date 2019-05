Conheça o melhor da gastronomia de Orlando

Redação



03/05/2019 | 08:18

A cidade de Orlando, na Flórida, é um dos destinos mais visitados dos Estados Unidos. Para se ter ideia, cerca de 60 milhões de pessoas visitam a região anualmente. Além de curtir os parques e outlets, é possível aproveitar a viagem para conhecer o melhor da gastronomia de Orlando.

Pratos da gastronomia de Orlando

Como Orlando recebe turistas e imigrantes com regularidade, isso influencia diretamente na gastronomia. Não há como distinguir o que é, de fato, típico de Orlando e o que é “importado” de outro lugar do mundo. No total, são mais de 5 mil restaurantes, incluindo mexicanos, cubanos, brasileiros, fast foods e outros.

Há também uma ampla variedade de locais para degustar peixes e frutos do mar. Pratos com caranguejo – Blue Crab e Stone Crab – além de camarões, vieiras e lagostas são bem populares na região.

Guloseimas mais populares dos parques

Além da gastronomia diversificada, existem algumas guloseimas que só podem ser experimentadas nos parques temáticos da cidade:

– Cerveja amanteigada

A butterbeer é citada nos livros e nos filmes de Harry Potter como a bebida favorita do mundo bruxo. Apesar do nome, trata-se de um drink não-alcoólico com sabor de baunilha. Há quem diga que a receita leva ingredientes como sorvete de creme, soda e especiarias como noz-moscada, açúcar mascavo e canela.

Atualmente ela pode ser encontrada em quatro versões: tradicional (servida gelada), frozen (como uma raspadinha), quente e sorvete. Todas podem ser compradas em vários pontos da Hogsmeade, no parque Islands of Adventure, ou no Diagon Alley, no Universal Studios.

Vale destacar que, após a inauguração do parque temático do Harry Potter dentro do complexo Universal, em 2010, levou apenas seis meses para que a cerveja batesse a marca de 1 milhão de unidades vendidas.

– Mickey’s Ice Cream Sandwich

O clássico sorvete com formato de um dos personagens mais famosos do mundo é uma das guloseimas preferidas dos turistas.O Mickey’s Premium Ice Cream Sandwich é nada menos do que um sanduíche de sorvete e biscoito.

O biscoito tem sabor chocolate e possui o rosto do Mickey. Já o sorvete é sabor cookies n’ cream, um clássico nos Estados Unidos.

– Donuts dos Simpsons

Quem já assistiu ao seriado “Os Simpsons” sabe que os donuts com cobertura doce e confeitos são a maior paixão de muitos dos personagens. No Universal Studios há uma área onde os fãs têm a chance de fazer parte da história e provar os famosos donuts cor-de-rosa da loja Lard Lad Donuts.

Melhores restaurantes de Orlando

Como nem só de guloseimas vive um turista, confira uma lista de bons restaurantes em Orlando:

– La Luce

Quem busca um local sofisticado para celebrar uma ocasião especial pode gostar do La Luce, restaurante que serve pizza, massas e steaks. Ele fica localizado no Hotel Hilton, dentro do complexo Disney.

– NYPD Pizza

Em Orlando, o endereço preferido para degustar uma pizza, pagando pouco, fica em Metro West.

– Five Guys

Não dá para ir a Orlando e não provar um dos hambúrgueres mais famosos de todo o Estados Unidos.

A rede de fast food ficou ainda mais famosa depois de receber a visita do ex-presidente Barack Obama em uma de suas unidades.

Conheça os principais parques de diversões de Orlando

