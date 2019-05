Vazamento de gás causa incêndio na Sé e deixa um ferido; ruas são interditadas

03/05/2019 | 08:02



Um vazamento na rede de gás natural da Comgás, provocado por uma obra da Sabesp, causou incêndio no 7º andar de um prédio na Rua Carmelitas, no bairro da Sé, no centro de São Paulo. Um homem de 47 anos teve 90% do corpo queimado e foi encaminhado para o pronto socorro do Hospital das Clínicas. O incêndio aconteceu na madrugada desta sexta-feira, 3, por volta das 3h25.

Segundo o Corpo de Bombeiros, seis válvulas de fornecimento de gás foram rompidas e ainda havia, por volta das 8h, concentração de gás nos bueiros da região. Em nota, a Sabesp informou que "durante os serviços noturnos de troca de rede de água na rua Tabatinguera, a obra acabou atingindo a rede de gás. Imediatamente, a equipe acionou a Comgás para o fechamento. A Sabesp lamenta pelo acidente e vai colaborar com a apuração do caso assim como na prestação de assistência às vítimas".

A vítima, de 47 anos, foi encontrada com o corpo queimado e com as vias aéreas comprometidas. Ainda não há informações sobre o estado de saúde. Uma senhora que passou mal por conta do estresse também foi atendida, segundo o Corpo de Bombeiros.

No momento da ocorrência, os bombeiros verificavam o vazamento de gás em uma obra da Comgás na Rua Tabatinguera, que fica a menos de 300 metros do local do incêndio. O chamado foi feito por moradores do bairro que reclamavam do forte cheiro de gás. Durante o atendimento do chamado, os bombeiros perceberam uma fumaça próxima ao local e quando constataram haver um incêndio em um prédio, solicitaram mais viaturas para apagar o fogo.

Em nota, a Comgás confirmou que o incêndio se deu em razão de um dano na rede de gás natural. Segundo a empresa, "o incêndio foi totalmente controlado pelo Corpo de Bombeiros por volta das 4h. As causas do acidente estão sendo apuradas e a equipe da Comgás permanece no local fazendo os reparos na rede."

O Corpo de Bombeiros permanece no local até por volta das 8h. O incêndio já foi controlado, mas ainda havia vazamento de gás. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) anunciou pelo Twitter a interdição da Rua Tabatinguera junto a Praça Dr. João Mendes e Rua Frederico Alvarenga junto da Rua Alexandria.