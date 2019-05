Como fugir do roteiro turístico convencional em Lisboa

Redação



03/05/2019 | 07:48

Um dos destinos mais buscados atualmente pelos viajantes é Lisboa, em Portugal. A cidade agrada aos mais variados tipos de turistas, desde os que apreciam visitar monumentos históricos até os que preferem ficar em contato com a natureza.

Por conta da popularidade, muitos viajantes têm buscado alternativas do que fazer na cidade, além dos locais tradicionais. Assim, eles conseguem encontrar locais com menos filas e frequentados por moradores locais.

Para descobrir alguns lugares incríveis e pouco conhecidos em Lisboa, confira a lista abaixo.

A livraria mais antiga do mundo

Essa livraria, chamada Bertrand, está situada em uma área bastante turística da cidade, em plena rua Garret, no Chiado, mas ainda não é tão conhecida pelos visitantes.

Ela foi fundada em 1732 e já recebeu muitos intelectuais, como o escritor Eça de Queiroz, que foi um frequentador assíduo do local. Mas não pense que, por ser antiga, os livros vendidos por lá são raridades, pois eles comercializam publicações novas.

Casino Estoril

Outro lugar incrível a se visitar em Lisboa é o Casino Estoril, que é considerado o maior cassino da Europa. Ele está localizado em uma região um pouco mais afastada de Lisboa, próximo de Cascais.

Você encontrará muitas opções como blackjack, roleta, poker, além de diversos shows e eventos que sempre acontecem no local.

Restaurantes chineses clandestinos

A comida portuguesa é incrível e existem muitas opções gastronômicas na cidade, mas, se você deseja provar uma comida um pouco mais exótica e viver uma aventura na cidade, não deixe de ir aos famosos restaurantes chineses clandestinos.

Esses locais normalmente não têm placa na porta. Por isso, podem ser um pouco complicados de encontrar sem a ajuda de uma pessoa que já conheça o lugar, mas são uma experiência que merece ser vivenciada, já que você terá a chance de provar a verdadeira comida chinesa.

Planetário Calouste Gulbenkian

Para quem gosta de observar as estrelas, o Planetário Calouste Gulbenkian, localizado muito próximo ao Mosteiro dos Jerônimos, é uma excelente opção de passeio para crianças e adultos.

No último sábado de cada mês, é realizado um evento no local chamado Noites no Observatório, e os visitantes participam de uma palestra e podem ver o céu por meio de telescópios, caso as condições climáticas permitam.

Basílica da Estrela

Se você gosta de visitar monumentos históricos, a Basílica da Estrela é um exemplar incrível de arquitetura que mescla o estilo barroco com o neoclássico. Ela foi construída no século XVIII e fica em uma região belíssima da cidade.

Próximo à Basílica fica o Jardim da Estrela, que é um excelente parque no centro de Lisboa para relaxar e aproveitar os dias de sol.

Parque Florestal de Monsanto

Se você gosta de estar em contato com a natureza, não deixe de conhecer esse parque, que possui boas trilhas de caminhada, cafés, locais para piqueniques e que oferece uma bela vista da cidade.

Um dos mirantes mais conhecidos é o Panorâmico de Monsanto, que oferece uma vista em 360 graus.

Para descobrir mais opções de turismo fora do roteiro comum, converse com os moradores locais durante a sua viagem e peça sugestões, assim é possível evitar filas e gastar menos.