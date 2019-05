Scania vai anunciar aporte na fábrica de São Bernardo

Yara Ferraz

do Diário do Grande ABC



03/05/2019 | 07:07



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que a fabricante de caminhões Scania vai anunciar investimentos na unidade de São Bernardo no dia 21. De acordo com a Secretaria da Fazenda, a montadora manifestou interesse em aderir ao IncentivAuto, programa que concede descontos em até 25% do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) mediante investimento de no mínimo R$ 1 bilhão.

O conteúdo foi divulgado em vídeo nas redes sociais do governador, ontem, após reunião que contou com a presença do CEO da Scania na América Latina, Christopher Podgorski, o secretário da Fazenda e Planejamento do Estado, Henrique Meirelles (MDB), o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), entre outras autoridades. “No próximo dia 21 de maio, nós vamos anunciar na fábrica de São Bernardo um novo investimento da Scania nessa fábrica, gerando mais empregos”, afirmou o governador Doria.

Segundo a Fazenda, o desconto é concedido “nos produtos fabricados a partir da conclusão dos investimentos realizados. Para tanto, as empresas interessadas deverão apresentar planos de investimento superiores a R$ 1 bilhão, no mínimo”, afirmou, em nota.

Para fazer uso do benefício, anunciado em março, a empresa também precisa comprovar geração de pelo menos 400 empregos. Para chegar à cota máxima de 25% de desconto no imposto, a empresa tem de investir R$ 10 bilhões.

A primeira montadora, e única por enquanto, a entrar no programa foi a GM (General Motors), que chegou a cogitar o fechamento das plantas e a saída da marca do Brasil no início deste ano. A norte-americana anunciou em março o aporte de R$ 10 bilhões nas fábricas de São Caetano e São José dos Campos, aplicados entre 2020 e 2024. Além de preservação dos 15 mil empregos – sendo 8.500 postos de trabalho na região – a empresa afirmou que deve contratar 400 funcionários diretos e 800 indiretos para as duas plantas.

No Congresso Latino-Americano da Indústria Automotiva, realizado no fim de março, o Diário conversou com o diretor de relações institucionais e governamentais da Scania para a América Latina, Gustavo Bonini, sobre o programa. Ele, que estava na reunião de ontem no governo do Estado, afirmou que seria fundamental incluir os investimentos já anunciados, mas que ainda não foram aplicados e destacou que seria uma “maneira de fazer justiça às empresas que investem continuamente e recentemente fizeram um grande aporte”.

A fabricante de caminhões anunciou investimento de R$ 2,6 bilhões em 2017 e, até o ano passado, tinha aplicado metade do montante. Questionada sobre o assunto, a Scania afirmou que não tinha informações adicionais em relação ao que foi divulgado nas redes sociais do governador.