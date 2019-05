Civic Si tem potência 'para grudar no banco'

Nilton Valentim



03/05/2019 | 08:34



Em quase toda família há um integrante que destoa dos demais. Seja pelo comportamento, jeito de se vestir e até de encarar os problemas do dia a dia. E isso independe de origem, tradição ou sobrenome. No mundo dos automóveis isso não é diferente. A família Honda Civic, cuja maioria dos integrantes se destaca pela cara de bons-moços, também tem seu ‘bad boy’. Trata-se da versão Si, o mais ‘temperamental’ da linhagem.

Com duas portas, câmbio manual de seis marchas, além do motor 1.5 turbo com injeção direta, que oferece 208 cavalos de potência, o cupê esportivo se destaca na paisagem. As respostas são rápidas e o prazer de dirigir vai às alturas. Enquanto o passageiro sente as costas ‘grudarem’ no banco à medida em que o motorista aperta o acelerador.

“Nem parece um Civic.” A expressão de espanto tornou-se comum durante a semana em que o carro esteve na garagem do Diário. E não dava para culpar quem se admirava, pois o Si reúne uma série de detalhes que o diferenciam de seus irmãos considerados ‘normais’.

A começar pela dianteira agressiva, com grade frontal preta e largas tomadas de ar, emolduradas pelos faróis full LED, que são uma exclusividade do modelo vendido no Brasil. O carro ainda vem ‘calçado’ com rodas de liga leve de 18 polegadas, com dez raios e acabamento exclusivo em dois tons, e pneus de 235 milímetros, largos, de perfil baixo. Itens que elevam a sensação de esportividade.

Na traseira, vem a cereja do bolo. O elevado aerofólio, símbolo de força e velocidade. Para completar, a retaguarda tem ainda barra de LED horizontal, de ponta a ponta, e escapamento central com formato poligonal e acabamento cromado.

Ao abrir as portas, o motorista é recebido por bancos dianteiros em formato de concha, com costuras vermelhas e logotipos ‘Si’ bordados nos encostos. A costura vermelha, que emoldura os assentos, é replicada nas portas, no volante e na coifa do câmbio, com alavanca em alumínio. Outros detalhes são a iluminação vermelha do painel e dos comandos internos, os pedais em alumínio e o friso do painel de instrumentos têm acabamento em metal que imita carbono.

Para fechar o pacote, o Civic Si também traz um sistema multimídia de sete polegadas sensível ao toque, que controla todas as funções de áudio e é integrada aos sistemas Apple CarPlay e Android Auto. Além disso, possui câmera de ré e de ponto cego assim, quando a seta direita é ligada, mostra ao condutor, na tela, a lateral do carro.

Não bastasse tudo isso, o carro ainda tem um ‘sonzão’ que impressiona. O sistema de áudio oferece 450 watts de potência, distribuídos por dez auto-falantes.



SEGURANÇA

Se acelera forte, o carro também tem de parar com precisão. O Si tem freios de alta performance. O sistema ABS, com distribuição eletrônica de frenagem, e o VSA (controle de tração e estabilidade) garantem dirigibilidade máxima em diversas situações.

Tudo isso é oferecido por R$ 159,9 mil.

Performance é item obrigatório, mesmo no modo ''conforto''

Em uma semana de teste (poderia ter sido bem mais que isso!) deu para explorar algumas das funcionalidades oferecidas pelo Civic Si. Entretanto, um dos diferenciais do modelo 2019 só foi testado na hora de devolver o carro: a tecla que altera a forma de condução do modo conforto para o esportivo. Não por esquecimento, mas sim porque na rotina do dia a dia a função ‘mas mansa’ já se mostrava bem ‘arisca’.

Mas a hora chegou. Na Rodovia dos Imigrantes, nos últimos minutos de uso, veio a oportunidade. E deu para ver que a paisagem passava bem rápida pela janela quando o sistema é utilizado.

Com o modo Sport acionado, os amortecedores trabalham com mais carga, enquanto a resposta do acelerador fica mais direta e a direção, por sua vez, tem a assistência reduzida, tornando a conexão do condutor ainda mais visceral e intensa.

Na Conforto, o carro fica dócil (mas nem tanto). Os amortecedores operam mais suavemente, a assistência da direção é aprimorada e o acelerador atua de forma menos direta, permitindo uma condução mais suave.



MOTOR

O propulsor do Civic Si é 1.5 turbo de alta performance e torque, com injeção direta, duplo comando de válvulas variáveis no cabeçote (Dual VTC) e quatro cilindros. O carro ficou mais leve que a antiga geração e traz carroceria mais rígida.

O Si oferece ainda discos de freio de 12,3 polegadas na dianteira e largos pneus 235/40 R18.