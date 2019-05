Consórcio anuncia revisão de projetos do PAC Mobilidade

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



03/05/2019 | 07:55



Temeroso com a inviabilidade na execução de alguns projetos, o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC anunciou ontem a revisão do pacote de obras do Plano de Mobilidade Regional contratado em 2013 pelo valor de R$ 1,9 bilhão junto ao governo federal por meio do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

Encomendado pelo GT (Grupo de Trabalho) Mobilidade Urbana após pedido dos próprios municípios, o trabalho de análise do plano, conforme a entidade, tem como objetivo destravar o andamento dos projetos. Das sete cidades da região, apenas Rio Grande da Serra teve, de fato, obras iniciadas.

“O plano esteve adormecido. As prefeituras assumiram a missão de efetivar a liberação dos recursos, mas sem sucesso. Queremos recuperar esse papel de articulador do Consórcio para voltar a pleitear esse recurso”, explicou Andrea Brisida, coordenadora do GT Mobilidade da entidade.

A avaliação da entidade é que sem a presença efetiva do Consórcio na articulação política do plano o pacote de obras perdeu força, o que tem refletido na atual morosidade na execução das intervenções viárias e, consequentemente, na liberação de recursos. A estimativa é a de que cerca de R$ 900 milhões ainda estejam travados no governo federal.

Conforme a colegiado de prefeitos, com a revisão do plano, processo este previsto para ser concluído num prazo de 15 dias, cada prefeitura fará análise individual de quais projetos estariam mais próximos da liberação de recursos. O trabalho sugere ainda a possível troca de obras com base nas atuais necessidades de cada município.

“Se passaram seis anos desde a apresentação do plano. Desde então, muitas coisas mudaram, inclusive as prioridades das obras e o custo delas”, afirmou Andrea, ao citar como exemplo o projeto de Santo André para a reorganização da Avenida Lauro Gomes, que inclui ampliação do viário. Com custo inicial de R$ 82 milhões, o projeto passou por revisão que apontou acréscimo de valores na intervenção, hoje estimada em cerca de R$ 200 milhões.

Após a revisão ser concluída, o Consórcio Intermunicipal promete reapresentar ao governo federal novo cronograma de obras a fim de destravar os recursos anunciados anteriormente. “O que foi assinado lá atrás está garantido. Basta retomar essa tratativa com o Ministério de Desenvolvimento regional”, frisa Brisida.

Firmado ainda no governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), o Plano de Mobilidade Regional previa liberação de R$ 1,9 bilhão para os projetos do setor que foram articulados pelo Consórcio. A expectativa era a de que os recursos fossem repassados em duas etapas, sendo aproximadamente R$ 800 milhões ainda em 2013 e o restante ao longo do ano seguinte.

No entanto, devido à dificuldade dos municípios na articulação junto ao governo federal, apenas Rio Grande conseguiu efetivar o repasse da União, no valor de R$ 39 milhões, para executar seu pacote de obras, que envolve recapeamento de vias e criação de ciclovias na cidade.

Mauá e Diadema até chegaram a iniciar tratativas com a Caixa para liberação dos recursos, porém, nenhuma negociação chegou a avançar.

Entidade promete entregar estudo de 21 intervenções no 2º semestre

O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC prometeu para o segundo semestre deste ano a conclusão de projetos básicos de 21 obras viárias que devem ser realizadas em cidades da região. O pacote é um dos itens que integram o Plano de Mobilidade Regional.

Com investimento de R$ 26,4 milhões provenientes do governo federal, a iniciativa abrange, dentre outras ações, a reorganização das redes municipais e metropolitanas de transporte coletivo, intervenções físicas em obras de ampliação da infraestrutura viária.

Os quatro eixos principais do plano são o corredor Guido Aliberti/Lauro Gomes/Taioca; o corredor Alvarenga/Robert Kennedy/Couros; o Corredor Leste-Oeste, também englobando Diadema e São Bernardo; e o Corredor Sudeste, que irá abranger vias de Santo André, São Caetano, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.

O pacote engloba também repasse de R$ 4,7 milhões para o projeto do Centro de Controle de Operações. Neste caso, o material também será finalizado neste ano.