Rio Grande da Serra celebra 55 anos com avanços em obras de infraestrutura

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



03/05/2019 | 07:00



Dona de belas paisagens e clima interiorano, a caçula dos sete municípios do Grande ABC Rio Grande da Serra completa hoje 55 anos de emancipação político-administrativa. Para celebrar a data, a administração municipal, conduzida pelo prefeito Gabriel Maranhão (Cidadania), programa para este mês a entrega de série de obras que devem melhorar a infraestrutura e as condições de vida da população.

A novidade ficará por conta da inauguração, no dia 16, da primeira base da GCM (Guarda Civil Municipal). O prédio, localizado na Avenida José Bello, na Vila Conde, recebeu investimento de R$ 146 mil durante sua construção.

Única cidade do Grande ABC que não possui GCM, Rio Grande deve iniciar as atividades da sua primeira turma de agentes até julho. Serão 30 guardas em atuação em todo território do município. Na última semana, o prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), e o deputado estadual Thiago Auricchio (PR) oficializaram a doação de dois veículos para a corporação – modelos Chevrolet.

“Estamos apenas no aguardo de eles (GCMs) concluírem o curso de capacitação para iniciar as atividades nas ruas”, pontua Maranhão, ao citar ainda a aquisição de 30 câmeras de segurança, que devem ser instaladas em pontos centrais do município. “O objetivo é contar com o sistema Detecta (já existente em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema e Mauá) com monitoramento integrado juntos às polícias Civil e Militar.”

Outro avanço previsto é a formalização do pedido para construção do primeiro Terminal Metropolitano de Ônibus de Rio Grande da Serra. Após seis anos de negociações, a Prefeitura deu entrada, junto à CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), em pedido de doação do terreno ao lado da estação de trem da cidade, onde será erguido o equipamento, com custo estimado de R$ 900 mil. Se aprovada a cessão, as intervenções deverão ser iniciadas ainda neste ano. “Já estamos com toda documentação finalizada”, diz Maranhão.

Enquanto o terminal segue com ritmo de tratativas avançado, o município deve finalizar nesta semana as obras de recapeamento de duas importantes ligações da cidade: Avenida José Bello e Rua Prefeito Cido Franco. Ambas integram o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) Mobilidade, que conta com recursos do governo federal. Já na educação, a Prefeitura promete dobrar, neste mês, de 200 para 450 o número de vagas oferecidas no curso de robótica.

Festival do Cambuci começa hoje

A Prefeitura de Rio Grande da Serra dá início hoje, às 18h, a mais uma edição do Festival Gastronômico do Cambuci. A festa é o principal evento de aniversário da cidade. Serão três dias de festejos com apresentações musicais e shows voltados, exclusivamente, ao público infantil.

Outra atração será o passeio turístico de trenzinho com destino à Pedreira. Além de conhecer os pontos principais da cidade, durante o percurso os participantes contarão com apresentação de músicos.

“É um evento no qual as pessoas têm a oportunidade de conhecer as riquezas e as belezas naturais do município. Sem contar a visibilidade dada para comerciantes da região”, diz o prefeito Gabriel Maranhão (Cidadania).

Na abertura do evento, hoje, haverá apresentação da dupla Bruno Nassy & Thyago e da banda Cai na Gandaia. O Festival do Cambuci contará ainda com exposição de artes, feira de artesanato, mostra de orquídeas e mudas, além da tradicional Rota do Cambuci – onde são apresentados produtos feitos com a fruta típica, sem esquecer do concurso de rainha e princesa do evento.

Amanhã e domingo, as apresentações começam a partir das 12h. Destaque para o grupo Exaltasamba, que encerra o evento. A festa ocorrerá no Campo da Ferrovia, na Rua Prefeito Cido Franco, localizado próximo à Estação Rio Grande da Serra da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).