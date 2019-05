Moradores do bairro Vila Valparaíso, em Santo André, sofrem com ondas de assalto e violência

Lorena da Silva Avila

Moradores do bairro Vila Valparaíso, em Santo André, sofrem com assaltos seguidos de ato de violência constantemente. As ações estão acontecendo na região há pelo menos dois meses. De acordo com eles, em menos de uma semana, houveram sete ocorrências, mas nem de todas foram feitos boletins de ocorrência. As vítimas foram surpreendidas por bandidos enquanto circulavam pelas ruas Xingu, Navajos com Mirassol e Piracicaba.

O posto de saúde Valparaíso, na rua Andradina, também foi roubado na madrugada desta quarta-feira (1) e suspendeu os atendimentos. Os bandidos arrombaram a janela, levaram televisão e todas as torneiras, além de terem deixado o local em completa desordem, o que impediu os funcionários de trabalharem. Enquanto o Diário esteve no posto, pelo menos oito pacientes foram surpreendidos pela interrupção dos serviços.

O aposentado Nagibe José, 89 anos, lamenta ter perdido a viagem até a UBS (unidade básica de saúde). “Todo ano, eu tomo vacina da gripe nesse posto. Acaba atrapalhando um pouco mais porque tenho idade avançada e vou precisar ter que voltar aqui. Sou morador de outro bairro, mas a gente escuta direto falar dos assaltos que ocorrem nessa região, está faltando ronda”, afirma José. Está previsto que os atendimentos voltem a acontecer normalmente nesta sexta-feira (3).

Além do caso do posto de saúde, dois adolescentes foram vítimas de um motoqueiro que roubou o celular de um deles depois que saíram da escola, isso porquê, segundo relato, o mesmo assaltante já tinha roubado o celular do outro menino na semana anterior. O motoqueiro que anda com a placa da moto coberta já assaltou outras pessoas no mesmo local.

O cabeleireiro, Ronaldo Felipe da Silva, 51, é pai de um dos garotos e lamenta o episódio. “A gente se sente muito inseguro. Muitas pessoas foram roubadas e além de tudo machucadas e feridas. Eu tenho salão de beleza há 22 anos aqui, o bairro era tranquilo, mas começou a ficar muito violento”, explica Ronaldo, que afirmou que o filho está traumatizado e com muito medo de sair de casa e fazer as tarefas cotidianas.

As queixas não acabam. Na mesma semana uma mulher teve seu carro roubado em frente ao Colégio Xingu. Mãe de aluno, ela aguardava a saída do filho quando foi abordada. Segundo relato, a cena foi presenciada pelos estudantes do 9°ano através das janelas do prédio. Para a diretora da escola, Viviane Passarini, 50, a situação está sem controle. “Alunos, familiares, pais, professores e funcionários já foram roubados e a escola fica muito vulnerável. Hoje mesmo tive que responder a mães que estão preocupadas e pedem segurança, querem que a escola se comprometa. Estão todos muito abalados”, expõe Viviane, que completa: “perdi um cliente. A mãe que teve seu carro roubado desmatriculou o aluno do colégio por estar muito traumatizada. Essa situação também acaba acarretando um prejuízo financeiro”, finaliza.

Para os moradores, a melhor solução é uma ação conjunta da comunidade com a prefeitura e a secretaria da segurança, que deve promover além de maior policiamento, orientações preventivas e orientação para o procedimento de registros do boletim de ocorrência, o qual a vizinhança tem medo de fazer. Alguns relatam terem dificuldades para a execução. Sobre a UBS Valparaíso, a prefeitura respondeu em nota que está planejando a implementação de câmeras de monitoramento na unidade.

Em resposta a solicitação do Diário, a Secretaria de Segurança Pública informou que a Polícia Civil atua na área mencionada. “Realizamos trabalho investigativo pelo 1º DP. Nos três primeiros meses de 2019, houve queda de 32,25% dos furtos na região. Ao todo, 150 pessoas foram presas, 14 armas de fogo apreendidas e 32 veículos recuperados. É importante que as vítimas registrem boletim de ocorrência, para que os casos possam ser devidamente investigados.”