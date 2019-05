Do Dgabc.com.br



02/05/2019 | 21:27



Ventos da atmosfera mais elevada seguem influenciando as condições de tempo no Grande ABC nesta sexta-feira. O céu terá nebulosidade variada e há previsão de chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento do dia.

As temperaturas seguem sem mudanças significativas, sendo mínima de 19°C e máxima de 30°C.