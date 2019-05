Scania anuncia investimento na fábrica em São Bernardo

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



02/05/2019 | 19:27



Em vídeo publicado nas redes sociais, o governador João Doria (PSDB) afirmou que a Scania fará investimento na fábrica de São Bernardo. Segundo ele, o anúncio oficial, que contemplará geração de empregos, será feito no dia 21 de maio na unidade da região. Ainda não há mais detalhes sobre o valor e em qual área o montante será aplicado.

O governador se reuniu com o presidente da fabricante de caminhões, Christopher Podgorski, o secretário da Fazenda do Estado Henrique Meirelles (MDB) e o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB) na tarde desta quinta-feira (2).

Com o anúncio, a Scania será a segunda montadora a integrar o IncentivAuto, programa do Governo Estadual que concede desconto de até 25% no ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) mediante investimento de no mínimo R$ 1 bilhão e geração de 400 empregos. A primeira foi a GM (General Motors), que anunciou R$ 10 bilhões para as unidades de São José dos Campos e São Caetano, em março.