Borja treina no Palmeiras e deve ser relacionado para enfrentar o Inter

02/05/2019 | 19:04



O elenco do Palmeiras se reapresentou nesta quinta-feira após empatar por 1 a 1 com o CSA fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade no trabalho foi a presença do centroavante Borja, que se recupera de uma pancada no joelho esquerdo.

O jogador realizou exames na quarta-feira que identificaram o rompimento de um pequeno vaso sanguíneo atrás do joelho do jogador, por causa de uma pancada sofrida durante treino. O problema impediu que Borja fosse relacionado para o duelo com o CSA, na quarta.

O colombiano, por causa de outros problemas físicos, está há oito jogos sem atuar pelo Palmeiras e a tendência é que volte no jogo de sábado contra o Internacional. A última vez que o atacante esteve em campo foi em 23 de março, no jogo de ida contra o Novorizontino pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Na ocasião, o time ficou no empate por 1 a 1, graças ao gol de Arthur Cabral que entrou no lugar de Borja.

Para o duelo com o Inter, Luiz Felipe Scolari já avisou que mexerá na equipe. O treinador não revelou nomes, mas disse que pelo menos dois atletas serão barrados. "Os atletas renderam dentro do esperado, exceto dois ou três jogadores que eu vou ter que rever em minha volta agora se será utilizado ou não no próximo jogo", afirmou.

O Palmeiras jogou com um time quase todo reserva contra o CSA. A exceção foi Deyverson que participou da partida e, nesta quinta-feira, não apareceu no gramado enquanto o trabalho esteve aberto para os jornalistas.