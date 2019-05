Chelsea arranca empate com o Eintracht Frankfurt pela semifinal da Liga Europa

02/05/2019 | 18:08



Eintracht Frankfurt e Chelsea empataram por 1 a 1, nesta quinta-feira, na Alemanha, pelo jogo de ida da semifinal da Liga Europa. Os times voltam a se enfrentar no dia 9, em Londres, quando os ingleses poderão empatar sem gols para ficar com a vaga na decisão.

As duas equipes buscam o segundo título da competição. O Chelsea foi campeão na temporada 2012/2013, enquanto o Eintracht Frankfurt ficou com a taça na competição de 1979/1980.

O Chelsea começou o jogo exercendo forte marcação na saída de bola do Eintracht, que concentrava suas jogadas pela direita com Danny da Costa, sempre com muita velocidade, mas nem sempre com qualidade técnica.

Com rápida troca de passes e muita velocidade, o Eintracht quebrou a marcação inglesa e passou a dominar o jogo. Aos 17 minutos, o goleiro Kepa fez boa defesa, após jogada de Danny da Costa. Aos 20, Abraham, livre, chutou por cima. O gol estava "maduro" e saiu aos 22. Em rápido contra-ataque, Kostic escapou pela esquerda e cruzou para a finalização de cabeça de Jovic, que marcou o seu nono gol em 13 jogos na Liga Europa.

Com a vantagem, o Eintracht passou a atuar no contra-ataque. Foi um erro. Deixou o Chelsea tocar a bola e as chances apareceram. Aos 26, Pedro chutou com perigo. Aos 41, foi a vez de Loftus-Cheek assustar o goleiro Trapp. No último minuto da primeira etapa, Pedro aproveitou uma sobra de bola dentro da área alemã para bater rápido e empatar o jogo. Foi o quarto gol do espanhol, em 12 jogos pela competição europeia.

O segundo tempo foi totalmente diferente. O Eintracht Frankfurt sentiu a parte física e viu o Chelsea dominar a partida. O time inglês praticamente atuou o tempo todo no campo do adversário. Loftus-Cheek e Willian tiveram boas chances. Em cobrança de falta, David Luiz chegou a acertar o travessão.

Aos 16 minutos, Hazard entrou no lugar de Willian. O gol do Chelsea parecia inevitável. O Eintracht não tinha força para buscar um contra-ataque. A equipe de Londres acumulou oportunidades. Mais uma vez Loftus-Cheek e David Luiz tentaram. Hazard também errou o alvo.

O Chelsea deixou escapar a vitória e ainda viu o Eintracht ressurgir nos minutos finais, após a entrada do português Paciência. O time alemão teve três ótimas oportunidades para vencer, mas o empate foi o mais justo.

Antes do segundo jogo, em Londres, as duas equipes têm jogos importantes por suas ligas no domingo. O Chelsea, quarto colocado no Campeonato Inglês, enfrenta o Watford, em Stamford Bridge. O time soma 68 pontos e briga com Tottenham (70), Arsenal (66) e United (65) por uma das duas vagas restantes para a próxima Liga dos Campeões. Restam duas rodadas.

O Eintracht também é o quarto na Bundesliga joga no domingo diante do Bayer Leverkusen. Soma 54 pontos e disputa uma vaga com Borussia Mönchengladbach (51), Bayer Leverkusen (51), Hoffenheim (50) e Wolfsburg (49). Faltam três rodadas.