Inter diz que Fifa encerrou investigação sobre contratação do atacante Sarrafiore

02/05/2019 | 17:37



A diretoria do Internacional afirmou nesta quinta-feira que a Fifa "encerrou a investigação preliminar" do caso da contratação do atacante Martín Sarrafiore junto ao Huracán, da Argentina. O clube gaúcho revelou a decisão da entidade em seu sites e redes sociais.

Há sete meses, o Huracán formalizou uma ação junto à Fifa contra o atleta, o Inter e o representante do jogador, Matias Sabbag, ao alegar que a equipe gaúcha teria aliciado o meia, que assinou um pré-contrato no início de 2018, mas só se apresentou no Beira-Rio em julho. O Huracán ainda afirmou que o Inter teria tentado disfarçar o "esquema", a fim de fazer com que parecesse uma operação legal e transparente.

Mas a reclamação do time argentino não deu resultado junto à Fifa. "O Sport Club Internacional comunica que foi informado pela Fifa do encerramento da investigação preliminar no caso envolvendo o atleta Martín Sarrafiore. A pretensão do Huracán não procede em nenhum aspecto", afirmou o clube, em nota.

"O departamento jurídico do Inter atuou na defesa dos interesses do clube e a decisão ratifica a conduta correta da instituição à respeito do tema, sem ter violado qualquer regulamento da Fifa na negociação que envolveu a contratação do argentino."

Nesta quarta-feira, o jogador argentino foi o autor do gol da vitória, por 2 a 1, sobre o Flamengo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, em Porto Alegre. O jogador iniciou a partida no banco de reservas.