Adele posta meme engraçado sobre como lidar com separação, confira!

02/05/2019 | 17:10



Términos nunca são fáceis, mas parece que Adele está lidando com isso da melhor forma possível! Como você conferiu, a cantora anunciou recentemente que estava se divorciando de Simon Konecki, pai de seu filho, Angelo, e com quem ela mantinha um relacionamento há sete anos. A cantora, no entanto, decidiu brincar com o assunto!

Adele postou, em seu Instagram, um meme que diz:

Quando você se encontra perdida em seus sentimentos, e aí lembra de quem você é.

Em seguida, podemos ver duas fotos da cantora, uma chorando e outra feliz.

Madura, né? Lembrando que Adele já parece estar em outra! Recentemente, ela foi vista beijando um rapaz parecido com seu ex, enquanto era noticiado que Simon Konecki pode ganhar mais de 700 milhões de reais com o divórcio!