02/05/2019 | 16:44



Um homem foi preso na tarde desta quinta-feira por roubo de carga, na Travessa dos Cafezais, em São Bernardo, por policiais da 4ª companhia do 6º Batalhão.

Felipe Santos, 30 anos, foi encontrado em posse de cigarros Souza Cruz juntamente com um revólver cálibre 38, além do veículo. Os produtos foram recuperados, juntamente com dois veículos.

O caso foi registrado no 6º DP (Baeta Neves) do município.

Este é o segundo caso de roubo de carga na região desde ontem. Nesta quarta-feira, em São Caetano, José da Silva também foi preso em flagrante. a carga roubada estava avaliada em R$ 71 mil.