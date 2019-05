Sabrina Sato posa com a filha, Zoe, usando maiô de três mil reais

02/05/2019 | 16:10



Sabrina Sato encantou seus seguidores ao postar uma foto fofa com sua filha, Zoe, na piscina! Além do sorrisinho fofo da menina e do corpão sarado da apresentadora, apenas cinco meses após dar à luz, o que chamou atenção de seus seguidores foi seu maiô!

A peça de banho de animal print neon que Sabrina estava usando é da grife Gucci, e custa 790 dólares, ou seja, mais de três mil reais! Muito poder, né? Zoe também apareceu super estilosa no clique, com um maiô colorido, óculos escuros vermelhos e um turbante holográfico, que já é marca registrada da pequena.

Na legenda da foto, Sabrina brincou com o fato de Zoe ser super parecido com o pai, Duda Nagle, ao escrever:

A cara pode ser do Duda, mas o estilo é todo da mamãe.

A apresentadora mostrou, recentemente, que Zoe já tem um closet lotado de roupinhas e acessórios. Tal mãe, tal filha, né?