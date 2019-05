Fãs acusam Taylor Swift de imitar Beyoncé nas redes sociais. Confira o que mais você não viu do Billboard Music Awards

02/05/2019 | 16:10



A rivalidade entre mulheres da música pop - ou melhor, entre seus fã-clubes, não é novidade, e, após o Billboard Music Awards 2019, que rolou na quarta-feira, dia 1º, surgiu um novo capítulo nessa novela. Taylor Swift apresentou sua nova música, Me!, ao lado de Brendon Urie, do Panic! At the Disco. A apresentação foi acompanhada de banda marcial, o que logo chamou a atenção de fãs de...

...Beyoncé! A cantora usou o mesmo tipo de banda em suas icônicas apresentações no Coachella 2018, que originaram o filme Homecoming, da Netflix. Nas redes sociais, os fãs de Bey começaram a acusar Taylor de imitar a apresentação. Acontece que a própria Taylor usa este tipo de estética já há alguns anos, como, por exemplo, no clipe You Belong With Me, de 2009, e na abertura de sua turnê Fearless, que rolou entre 2009 e 2010.

A apresentação de Paula Abdul, cantando vários de seus hits, foi notícia não só pela performance incrível da artista, mas também por um pequeno incidente que rolou logo no começo. Paula jogou um chapéu preto que usava para o lado, bem poderosa, mas... acabou acertando o pescoço de Julianne Hough!

A atriz e dançarina postou, ao final do evento, um clique dela mostrando um tipo de tala no pescoço, que ela legendou: O resultado da honra de ser atingida no pescoço pelo chapéu voador de Paula Abdul! Te amo, gata!

Segundo a revista People, o filho e o marido de Ciara não se seguraram nos lugares e foram vê-la no camarim logo após a performance que a cantora fez. Isso é que é ser fã!

A mesma revista afirma que Madonna e Maluma só tinham olhos um para o outro, após apresentarem juntos Medellin no palco. O cantor colombiano até falou sobre a parceria nos bastidores: Ela é super disciplinada e ama tudo feito direitinho, então seus conselhos são incríveis. Ela cuidou de mim, também, então eu amo o jeito que ela pensa e trabalha. Uau, que sintonia!