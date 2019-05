'Crepúsculo' terá turnê mundial com exibição e orquestra ao vivo

02/05/2019 | 15:54



Filme de sucesso lançado em 2008 com temática de vampiros, Crepúsculo terá uma turnê mundial com exibição e orquestra ao vivo. A turnê terá início em agosto, no Brasil, e depois seguirá para Austrália e Reino Unido.

A trilha sonora composta por Carter Burwell será tocada ao vivo por um grupo de músicos, enquanto o filme original é exibido. "Estamos animados por lançar mais um turnê de filmes ao vivo seguindo os passos de nossos eventos internacionais de Jogos Vorazes e La La Land", comemorou a produtora Lionsgate. As informações são do site The Hollywood Reporter.

Essa não é a primeira vez que um filme é exibido com orquestra ao vivo no Brasil. Em abril, o Allianz Parque recebeu o Star Wars in Concert; em julho, é a vez de O Senhor dos Anéis desembarcar no País com a concepção de cine concerto.