02/05/2019 | 14:10



Segundo o Daily Mail, o ator Jude Law, de 46 anos de idade, se casou com Philipa Coam, 14 anos mais nova, em uma cerimônia íntima, só para amigos e familiares, que foi realizada em Londres, na Inglaterra!

Ainda de acordo com o site, após os dois terem registrado a união no tradicional cartório britânico Old Marylebone Town Hall, foram comemorar no Alfred Dunhill Private Members Club, um espaço em que apenas membros possuem a entrada permitida!

Isso que é poder, né?