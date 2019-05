Príncipe Harry dá indícios de que o bebê de Meghan Markle já teria nascido

02/05/2019 | 14:10



Meghan Markle e príncipe Harry têm tomado conta dos holofotes enquanto esperam pelo nascimento do primeiro filho, e isso não é novidade! Porém, de acordo com a revista People, uma pista a respeito do nascimento chamou a atenção dos internautas recentemente, dando a entender que o bebê já veio ao mundo sem que ninguém tenha descoberto!

Tudo aconteceu após vir à tona a confirmação de uma viagem de Harry à Holanda na semana que vem, o que supostamente mostra que o herdeiro do trono inglês já está seguindo com os compromissos de sua agenda. Vale lembrar que muitos rumores sobre o parto de Meghan acontecer em abril foram levantados e teve até gente especulando que o bebê iria nascer no mesmo dia do aniversário da Rainha Elizabeth II, no dia 21 de abril.

Além disso, outro motivo que reforça o nascimento da criança é que Harry vem apresentando uma postura muito relaxada durante suas aparições públicas. No último domingo, dia 28, ele esteve ao lado da rainha durante um evento que aconteceu em Londres, na Inglaterra, e não demonstrou uma certa tensão, característica comum em um momento pré-parto.

A viagem para a Holanda faz parte dos preparativos dos Jogos Invictus, competição que reúne heróis de guerra que guardam alguma sequela em decorrência de ferimentos sofridos em combate ou durante o serviço militar. Muitas pessoas acham que Harry não sairia do país sem que o bebê tivesse nascido ou se tivesse acabado de nascer, já que deixar Meghan sozinha com uma criança com poucos dias de vida seria algo improvável. Dessa forma, não tem como negar que os planos do príncipe deixam uma pulga atrás da orelha. Né?

No Twitter, alguns internautas deram suas opiniões a respeito do assunto, mostrando que as apostas sobre o bebê já ter nascido estão muito grandes!

Acho que o bebê de Meghan e Harry já nasceu. Ele parecia tão relaxado e feliz com Kate no evento para soldados australianos e na Maratona de Londres, disse uma fã.

Quanto mais eu penso, mais estou convencida de que o bebê real já está entre nós. Meghan não aparece em público há mais de um mês. A Rainha e o pessoal de Cambridge já fizeram visitas. Sua mãe está por aqui. Harry pegou algumas semanas de folga... Todos os sinais..., afirmou outra.

Todo mundo esperando pelo bebê real e eu estou tipo: Olha, o bebê já nasceu, está sentado, comendo cereal e vendo a reprise de Dora, a Aventureira, brincou uma terceira.

De qualquer forma, enquanto nenhuma novidade surge, o casal também chamou atenção ao parabenizar a princesa Charlotte, filha de Kate Middleton e príncipe William, que completou quatro anos de idade nesta quinta-feira, dia 2. Por meio de seu Instagram oficial, o casal comentou no post de celebração da data, postado pelo Palácio de Kensington, a seguinte mensagem:

Parabéns, Charlotte! Muito amor, M e H. Beijos, escreveram, acrescentando um emoji de balão e bolo de aniversário.