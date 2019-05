Com apenas três versões, VW Up 2020 é lançado a partir de R$ 49.590

Leo Alves



02/05/2019 | 14:18

O VW Up 2020 teve sua oferta de versões enxugada pela montadora. Completando cinco anos de mercado com 300 mil unidades produzidas, o subcompacto passou a ser oferecido em apenas três versões e com preços entre R$ 49.590 e R$ 56.890. Os motores continuam os mesmos 1.0 MPI (aspirado) e TSI (turbo), de 82 cv e 105 cv de potência, respectivamente.

VW Up 2020: equipamentos

Visualmente, a única alteração é que todas as versões passam a ter faróis com máscara negra. As três configurações são equipadas com ar-condicionado, direção com assistência elétrica, luzes de condução diurna, volante multifuncional, computador de bordo, chave tipo canivete com controle remoto, trava elétrica, vidros dianteiros e retrovisores com comandos elétricos e sistema de som com suporte para smartphone no painel.

Modelo de entrada, o MPI é o único equipado com o propulsor aspirado. De série, além da lista acima, ele oferece pneus de baixa resistência ao rolamento na medida 175/70 R14, banco do motorista e volante com regulagem de altura, alerta sonoro dos faróis acesos e porta USB.

Versão intermediária, a Connect acrescenta aos itens de série iluminação ambiente no painel, faróis de neblina e sistema de som Composition Phone. As rodas de liga leve são de 15 polegadas.

A topo de linha Xtreme é equipada com retrovisores na cor preta, rack de teto, rodas de liga leve de 15 polegadas diamantadas e sensores de estacionamento traseiro, além dos equipamentos da versão anterior.

Todas as versões têm garantia de três anos e são oferecidas em cinco cores: Preto Ninja, Branco Cristal e Vermelho Flash (sólidas), além das metálicas Prata Sírius e Cinza Platinum.

Preços

Abaixo, confira os valores do VW Up 2020.

VW Up MPI – R$ 49.590;

VW Up Connect 170 TSI – R$ 54.890;

VW Up Xtreme 170 TSI – R$ 56.890.