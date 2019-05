Disney Cruise Line anuncia incentivos para novas capitãs

Redação



02/05/2019 | 14:18

Com uma coleção de novas iniciativas, a Disney Cruise Line busca inspirar a próxima geração de líderes femininas da indústria marítima. A estreia da Capitã Minnie Mouse, os novos programas para jovens e o financiamento de bolsas de estudo são alguns dos incentivos da companhia para capacitar meninas e jovens mulheres a seguir carreiras na área.

Capitã Minnie Mouse na Disney Cruise Line



A Disney Cruise Line está contando com a magia de Minnie Mouse para incentivar a busca por novos horizontes, tanto em terra quanto no mar. Com seu uniforme novo (calças brancas ou saia e uma jaqueta vermelha com a insígnia do cargo), a personagem será a responsável pela ronda em todos os navios da Disney a partir deste mês.

Bolsas de estudo

Em 2019, a Disney Cruise Line vai patrocinar quatro bolsas de estudo na LJM Maritime Academy, nas Bahamas, para mulheres cadetes que aspiram se tornar capitãs de navio e líderes de bordo. As bolsas de estudo, uma para cada um dos navios da frota, vão incluir dois anos de estudo na academia e um ano de serviço a bordo de um deles.

Diversão para crianças

No final deste ano, a Capitã Minnie Mouse vai aparecer em uma atividade totalmente nova dos navios. As crianças e jovens vão despertar para a atividade profissional ao praticar as competências conhecidas como STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática) em uma divertida brincadeira.

Os participantes vão aprimorar suas habilidades STEM e de solução de problemas – que desempenham um papel importante no setor marítimo. A experiência interativa será oferecida no Disney’s Oceaneer Lab a bordo de todos os navios da companhia.

Diversão náutica para fora do navio

Como parte de um compromisso de incentivo às futuras gerações a seguir carreiras no setor, a Capitã Minnie Mouse vai visitar crianças em alguns dos portos domésticos e de escala dos navios da Disney.

Os pequenos terão a oportunidade de conhecer a personagem e se inspirar em sua coragem e capacidade de liderança. Como parte dessas visitas às comunidades locais, a capitã será acompanhada de uma oficial da armadora ou integrante da tripulação para mostrar seus papéis na indústria e aumentar a conscientização sobre as escolhas de carreira para mulheres a bordo de um navio de cruzeiro.

Produtos exclusivos

Para celebrar a emoção da chegada da Capitã Minnie Mouse ao comando, a Disney Cruise Line está lançando uma linha especial de mercadorias, que é exclusiva para a frota Disney. Os novos itens da coleção de roupas e presentes temáticos náuticos terão o slogan “Você pode me chamar de capitã”. Uma novíssima boneca da personagem também será apresentada nesta temporada.

A capitã também vai brilhar com as novas joias da Pandora, disponíveis para compra exclusivamente a bordo. E, além disso, no futuro, meninas vão poder se vestir como Capitã Minnie Mouse na Bibbidi Bobbidi Boutique, uma das atrações das embarcações.

