Thiaguinho é emprestado para o Oeste e Corinthians deve anunciar Matheus Jesus

02/05/2019 | 14:02



O volante Matheus Jesus deve ser anunciado ainda nesta semana pelo Corinthians. O jogador já realizou exames médicos, foi apresentado ao elenco, mas ainda não foi oficializado. Para o negócio ser sacramentado faltava apenas o clube alvinegro acertar detalhes com o Oeste.

Esse detalhe, aparentemente, foi o empréstimo do volante Thiaguinho. O jogador não treinou pelo Corinthians nesta quinta-feira e foi liberado para acertar a transferência. Quem revelou que o clube de Itápolis aguardava por um jogador do Corinthians para liberar Matheus Jesus foi o volante Junior Urso.

Durante entrevista com os jornalistas logo após a conquista do Campeonato Paulista, o atleta que se recupera de problema muscular comentou sobre a situação do novo contratado ao analisar como ficaria a briga por posição no meio-campo.

No início de abril, o Corinthians comprou 100% dos direitos econômicos de Thiaguinho, que estava emprestado pelo Nacional-SP desde o ano passado. O jogador assinou contrato até 2022 e agora será emprestado ao Oeste para ganhar experiência.

O clube do interior tem sido parceiro do Corinthians para dar mais bagagem aos jogadores. Thiaguinho é o quinto atleta que tem contrato com o time alvinegro que vai atuar pelo Oeste. Além dele, estão lá o zagueiro Vinicius Del'Amore, o volante Marciel, o meia Bruno Xavier e o atacante Gabriel Vasconcelos.

TREINO - O elenco do Corinthians se reapresentou nesta quinta-feira após a vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense. Dos quatro jogadores lesionados, três foram a campo: Danilo Avelar, Henrique e Júnior Urso. Gustavo ficou na academia. Os quatro, no entanto, já foram vetados pelo técnico Fábio Carille para o jogo de sábado contra o Vasco, em Manaus, pela terceira rodada do Brasileirão.