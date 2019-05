Cine Belas Artes recebe patrocínio de cervejaria e não corre mais risco de fechar

Lorena da Silva Avila



02/05/2019 | 13:51



O Cine Belas Artes fechou contrato de patrocínio de cinco anos com a cervejaria Petra e passa a se chamar Petra Belas Artes a partir da próxima semana. A empresa procurou o cinema após o fim da parceria com a Caixa em fevereiro. O valor do novo patrocínio não foi divulgado, mas segundo o diretor do cinema, André Sturm, ele é superior ao do contrato anterior.

“É um valor bastante expressivo que vai garantir que o aluguel do cinema seja pago e que a gente possa manter a nossa autonomia e liberdade de programação”, ele disse na cerimônia de anúncio. O aluguel do prédio onde está o Belas é estimado em R$ 2 milhões por ano. As adequações do novo nome na fachada e interior do cinema ficam prontas dentro de duas semanas.