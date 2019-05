Keanu Reeves apresenta a franquia 'John Wick' em vídeo de 60 segundos

02/05/2019 | 13:43



Com a estreia do terceiro filme da saga John Wick chegando,que será no dia 16 de maio, o ator Keanu Reeves surge em vídeo, de 60 segundos, apresentando os principais pontos dos filmes anteriores.

Ator faz a narração do vídeo, que traz cenas dos filmes anteriores, John Wick - De Volta Ao Jogo (2014) e John Wick: Um Novo Dia Para Matar (2017).

Esta terceira parte, que é dirigida por Chad Stahelski, John Wick 3 - Parabellum, traz novamente Keanu Reeves vivendo o personagem, que agora tem de fugir de assassinos, que o perseguem para ganhar a recompensa oferecida por sua cabeça, a fortuna de 14 milhões de dólares. Também estão no elenco Halle Berry, Laurence Fishburne e Anjelica Huston.

Dando sequência ao que rolou no segundo longa, agora John Wick passou a ser perseguido e pior, foi banido do único lugar onde tinha proteção, o Hotel Continental, por ter desrespeitado a única regra entre os assassinos.

