Termina hoje prazo para pedir isenção de taxa de inscrição no vestibular da Fatec

02/05/2019 | 13:31



Termina às 15h desta quinta-feira, 2, o prazo para solicitar isenção total ou redução de 50% do valor da taxa de inscrição do vestibular das Faculdades de Tecnologias (Fatecs) do Estado de São Paulo para o segundo semestre de 2019. Serão oferecidas seis mil isenções. O valor integral da taxa é de R$ 70.

Os estudantes interessados em solicitar o benefício devem preencher o formulário específico no endereço eletrônico a seguir:(www.vestibularfatec.com.br/home/).

Após o preenchimento, o aluno deve selecionar o link "Envio de Documentos", disponível na seção "Documentos Comprobatórios", para encaminhar os documentos solicitados digitalizados em estado legível.

Não serão considerados os documentos enviados pelos correios, por e-mail ou por quaisquer outras formas não especificadas. A resposta à solicitação será divulgada no dia 23 de maio somente pela internet nos sites www.vestibularfatec.com.br ou www.cps.sp.gov.br.

Condições para solicitar a isenção

O estudante precisa ter concluído o ensino médio ou concluir no primeiro semestre de 2019 o 3º semestre da Educação de Jovens e Adultos (EJA)- supletivo, em escolas da rede pública de ensino (municipal, estadual ou federal).

Podem também solicitar o benefício os alunos que estão concluindo neste semestre o curso no Centro Estadual de Jovens e Adultos (CEEJA) com carga horária flexível e atendimento individualizado, no território nacional brasileiro.

Outro requisito é estar integrado a grupo familiar cuja renda bruta mensal máxima corresponda a R$ 1.497, por morador, ou, em caso de candidato independente, ter sua renda bruta mensal máxima de R$ 1.497.

O candidato precisa comprovar ser estudante regularmente matriculado em uma das séries do ensino fundamental ou médio, ou no 3º semestre da Educação de Jovens e Adultos (EJA)- supletivo ou em curso pré-vestibular ou em curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação.

Os documentos necessários são comprovante de escolaridade e de renda. Candidatos desempregados, autônomos e aposentados ou menores de idade devem seguir as instruções disponíveis no site.